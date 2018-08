Düsseldorf investiert eine Milliarde Euro in Schulen und Bildung

Düsseldorf Eine Milliarde Euro will Düsseldorf bis 2025 für Schulen ausgeben. Gründe sind wachsende Schülerzahlen und die Rückkehr zu G9. Die Betreuungsquote im Ganztag soll steigen.

Schon jetzt steckt die Stadt fast jeden zweiten Euro ihrer jährlichen Investitionen in den Bereich Schule/Bildung. „Das hatten wir so noch nie“, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche bei einem Ausblick auf das kommende Schuljahr in der Brehmschule in Düsseltal. Dass die Ausgaben erneut steigen (bislang war von 700 Millionen Euro die Rede) liegt vor allem am ungebremsten Bevölkerungswachstum sowie an der landesweiten Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9). Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.