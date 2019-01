Europaschule will Schüler auf ihr Berufsleben vorbereiten : Gelernt wird in zwei Sprachen

Die Schulleiter Christian Gutjahr-Dölls und Beate Bröking essen gerne Bowl Food in der neu gestalteten Mensa. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Am Mataré-Gymnasium ist Europa ein wichtiges Thema. Der musikalische Zweig setzt einen weiteren Schwerpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

„Die kommende Jahrgangsstufe 5 ist der erste richtige Jahrgang, der bei uns wieder das Abitur nach neun Jahren macht (G9)“, so der Leiter des Städtischen Mataré-Gymnasiums.Europaschule, Christian Gutjahr-Dölls. Auch die jetzigen fünften Klassen schließen zwar nach neun Jahren ab, aber die neue Stundentafel werde erst zum Schuljahr 2019/20 eingeführt. Alle anderen Klassen werden noch zu G8 geführt.

Acht neue Ergänzungsstunden bekommen die weiterführenden Schulen ab dem Sommer 2019 zugeteilt, die das Mataré-Gymnasium für ihr Markenzeichen, den bi-lingualen Unterricht, verwenden will. Bereits seit 1986 gibt es an der Büdericher Schule den Zwei-Sprachen-Zweig, was bedeutet, dass die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik ab der Mittelstufe auch in englisch unterrichtet werden. Neben Englisch wird Französisch, Latein und Spanisch angeboten.

Seit 2009 ist das Mataré, das rund 925 Schüler und 92 Lehrer hat, zudem Europaschule. Das Thema Europa wird sowohl im bi-lingualen als auch in den anderen Zweigen besonders thematisiert. Dazu passt, dass es mehrere internationale Austauschprogramme gibt, die den Schülern die Chance geben sollen, eigene Erfahrungen im zusammenwachsenden Europa zu sammeln.

Ein Schüleraustausch führt die Jugendlichen in Meerbuschs Partnerstadt Fouesnant, ein anderer ins niederländische Harderwijk. Dazu gibt es Verbindungen zur Hove Park School in Brighton und eine mehrtägige Studienfahrt nach Spanien. Außerdem wird ein internationales Berufspraktikum in britischen Unternehmen angeboten. „Neben dem bi-lingualen Zweig hat unsere Schule einen musikalischen Schwerpunkt“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Beate Bröking. Es gibt verschiedene Chöre und zusätzlichen Musikunterricht. In Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule kann auch der Instrumentalunterricht in den Unterrichtsplan integriert werden.

„Die Schule ist hervorragend mit modernen Medien ausgestattet“, freut sich Bröking. So existieren Medienräume, Fachräume zum Experimentieren, Beamer in den meisten Klassen, iPads sowie WLAN in ausgewählten Räumen. Im Rahmen der Pflicht-AG „Computerführerschein“ werden die Schüler in die digitale Welt eingeführt. Medien-Scouts, also besonders geschulte Schüler, stellen als Multiplikatoren ihre Wissen zur Verfügung.

„Wir sind ein gebundenes Ganztagsgymnasium“, so Gutjahr-Dölls. Das bedeutet, dass die Schüler der Sekundarstufe 1 an drei Tagen in der Woche (montags, mittwochs und donnerstags) bis mindestens 15.10 Uhr Unterricht haben. Bis 16 Uhr gibt es eine verlässliche Betreuung. Mittags kann in der modernisierten Mensa an Hochtischen gegessen oder im Lounge Bereich abgehangen werden. „Der Renner ist das Bowl Food“, sagt der Schulleiter, der sich auch gerne eine Suppenschüssel mit gesunden Zutaten zusammenstellt.

Für das Projekt Saubere Schule werden die Jugendlichen zu Diensten eingeteilt. Daneben gibt es eine Vielzahl von AGs und Projekten, die den Unterricht ergänzen. Wie Busbegleiter, Schulsanitäter, Mitarbeit an der Schulzeitung MataRéport, Schach AG, Kabarettaufführungen, Golf und Hockey oder Unterstützung des Guatemala-Projekts.