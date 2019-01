Sternsinger in Strümp: 40 Kinder sammeln in Strümp

Für behinderte Kinder wird in diesen Tagen gesammelt - auch in Strümp zogen die Sternsinger durch die Straßen.

(ak) Zwei Tage lang zogen die Sternsinger – wie hier Fynn (10), Max (4), Tim (9) und Lena (7) – durch Strümp, klingelten an den Häusern und Wohnungen, segneten die Hauseingänge und sammelten Geldspenden für behinderte Kinder. Insgesamt zogen die Kinder in 16 Gruppen durch den Ortsteil, einige Jungen und Mädchen sogar an beiden Tagen. Unter ihnen waren Kommunionkinder, aber auch Messdiener. Mittags wurden die rund 40 Kinder und Jugendlichen mit einem gemeinsamen Essen versorgt. Am nächsten Wochenende ziehen die Sternsinger dann durch Büderich. ⇥RP-Foto: Anne Orthen