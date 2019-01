Turnier in Lank : TSV neuer und alter Stadtmeister

Viel Publikum verfolgte die Spiele von den Rängen. Foto: Anne Orthen (ort)

Aus alt mach neu war das Motto der Fußballer des TSV Meerbusch. Die Kicker schafften die Titelverteidigung bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Auch in den anderen Altersklassen siegte der TSV.

Von Tino Hermanns

Es war das reinste TSV Meerbusch-Festival bei der 34. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Forstenberghalle in Lank-Latum. Gespielt wurde von Donnerstag- bis zu Sonntagabend. In den Altersklassen von den E-Junioren (U11) bis zu den „Alten Herren“ wurden insgesamt acht neue Stadtmeister der kickenden Zunft gesucht. Doch es wurden zehn Turniere gespielt, denn die beiden jüngsten Altersklassen, die G- und F-Jugend, spielten nur gegeneinander, weil Fußball einfach Spaß macht. Achtmal heißt der neue Titelträger TSV Meerbusch.

Mit diesem Ziel waren die Blau-Gelben ins heimische Fußball-Spektakel zum Jahresanfang gestartet. „Wir wollten schon alle Stadtmeistertitel holen, aber mit der Dominanz war nicht zu rechnen“, sagt Daniel Peters, stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter des TSV. Bei den Herren stürmten die Meerbuscher mit fünf Vorrundensiegen in Halbfinale. Dort besiegten sie den Vorrundenvierten SSV Strümp deutlich und machten im Endspiel gegen den FC Büderich alles klar. Die Büdericher hatten sich in ihrer Vorschlussrunden-Partie gegen den TSV Bockum nach dem 4:4 Unentschieden nach den regulären zwölf Spielminuten im Penalty-Schießen durchgesetzt (3:1). Im Finale sicherten die Tore von Andre Kubaritsch, Daniel Hoff und Semir Purisevic den Titel.

Die TSVler sind als Oberligist aber auch das klassenhöchste Team aus Meerbusch. „Früher haben sich immer BV Büderich und TuRA Büderich als Stadtmeister abgewechselt“, erinnert sich Peters. „Inzwischen ist der TSV das Team, das es zu schlagen gilt.“

Am ersten Wochenende des Jahres 2019 gelang das aber keiner Mannschaft der offenen Meerbuscher Stadtmeisterschaften. Das Kickerfest ist auch für Vereine außerhalb Meerbuschs zugänglich. So kämpften diesmal auch die der SF Vorst aus Tönisvorst und der TSV Bockum aus Krefeld um die Meisterschaft der Stadt Meerbusch. „Es gibt keine Ligenbegrenzung. Theoretisch könnten auch Fortuna Düsseldorf oder Borussia Mönchengladbach bei uns mitspielen“, so Peters.

In den vier Tagen der Stadtmeisterschaft hatte der TSV jede Menge zu tun, denn die Meerbuscher organisierten das Fußballfest zum Jahresauftakt. 800 Kicker der verschiedenen Altersklassen und mindestens eben so viele Zuschauer mussten versorgt werden. Da musste das Angebot von heißem Kakao bis zum „Siegerbierchen“ reichen. Die Zeit- und Spielpläne für insgesamt zehn alters-definierte Wettbewerbe mussten erstellt werden, die Unparteiischen waren eingeladen und eingeteilt worden, das Livescoring-System fürs Internet war installiert und lief zuverlässig. Alles lief wie am Schnürchen.

„Der Aufwand ist enorm. Hut ab vor der Organisationsleistung“, meinte TSV-Vorsitzender Johannes Peters gestern am Ende des viertägigen Turniers. „Das macht die Fußball-Abteilung mit gut 50 Ehrenamtlern ganz alleine. Sie waren morgens als Erste da und haben abends als Letzte die Halle verlassen. Schön, dass es so ein starkes Ehrenamtlerteam bei uns in der Fußball-Abteilung gibt.“