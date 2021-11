Britisches Theater in Erkelenz : CBG-Schüler lernen Englisch auf der Bühne

Erkelenz Das britische Theaterensemble „The Phoenix Theatre“ war für ein zweitägiges Theaterprojekt mit Aufführungen und Workshops am Cornelius-Burgh-Gymnasium zu Gast.

Um eine Sprache zu erlernen, hilft es, Muttersprachlern zuzuhören und die Sprache so zu erleben, wie sie „in echt“ gebraucht wird. Kristi-Anne Seth, Gründerin des Phoenix Theatre, hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutschen Schülern genau das zu ermöglichen. Mit ihrer Truppe aus jungen, britischen Schauspielern tourt sie mit englischsprachigen Stücken und Theaterworkshops durch Schulen in Deutschland und den Nachbarländern. Nun hat die Fachschaft Englisch des Cornelius-Burgh-Gymnasiums das Theaterensemble mit Sitz in Tönisvorst nach Erkelenz eingeladen, um mit den Schülern ab der 6. Jahrgangsstufe ein zweitägiges Theaterprojekt zu realisieren.

Vormittags standen die Aufführungen im Mittelpunkt – so wurde am ersten Tag eine Cowboy-Komödie für die sechste und siebte Klasse sowie Shakespeares „Richard III“ für die Oberstufe präsentiert, während am zweiten Tag das Stück „New Beginnings“ die Einwanderung in Amerika für die Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn thematisierte. Im Anschluss fanden Workshops für die Leistungskurse statt. Neben klassischen Theaterübungen wurde vor allem stimmlich gearbeitet, zudem probten die Schüler mit Textauszügen aus Shakespeare-Stücken. Da Shakespeare auch auf dem Lehrplan steht, konnten praktische Schauspielübungen mit Textanalyse verbunden werden, um den Schülern näher zu bringen, wie mit Sprache gespielt werden kann.