Turnier in Lank: Klare Sache bei Jugendmannschaften

Turnier in Lank

TSV-Jugendmannschaften waren bei den Begegnungen der jüngeren Spieler eindeutig torgefährlicher.

Es war eine Demonstration der Stärke. Nach ihren drei Spielen bei der 34. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Forstenberghalle in Lank-Latum hatte das C-Junioren-Team des TSV Meerbusch alle Partien deutlich gewonnen und dabei 20:1 Tore geschossen.

„Das war wirklich sehr souverän. Wir stellen aber auch das klassenhöchste Team. In der Leistungsklasse stehen wir auf Platz eins. Dennoch war mit dieser Dominanz nicht zu rechnen. Wir haben überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang gespielt“, meint TSV-C-Junioren-Trainer Christian Werner. „Es lag wohl auch daran, dass wir uns extra auf die Stadtmeisterschaft vorbereitet hatten.“ Werner hatte seine „Jungs“ mehrfach zum Hallentraining gebeten und sie dabei auf die Besonderheiten des „Budenzaubers“ im Positionsspiel hingewiesen.

So bezwang sein Team den SSV Strümp mit 5:1 Toren, den FC Büderich mit 9:0 und Adler Nierst mit 6:0. „Ich ärgere mich über das Gegentor. Da wird wohl ein Straftraining fällig“, scherzte Werner breit grinsend.

Bei der Überlegenheit der Meerbuscher konnte auch der beste Spieler des C-Junioren-Turniers nur aus den Reihen des TSV kommen. Nils Werner hatte sich mit insgesamt acht Treffern bereits den „Titel“ des Torschützenkönigs gesichert und wurde auch zum „Most Valuable Player“ (MVP), also zum wertvollsten Spieler gekürt.

Bei den B-Junioren sorgte die kurzfristige Absage von Adler Nierst kurzzeitig für erhöhten Blutdruck bei den Stadtmeisterschaftsorganisatoren. Aber der Puls sank schnell wieder, weil der TSV neben seiner U17 auch die U16 ins „Rennen“ schickte und so am angedachten Spielrhythmus festgehalten werden konnte. So kam der TSV-Erfolg gleich doppelt, denn die U17 krönte sich zurecht mit dem Titel des Meerbuscher Hallenstadtmeister 2019 und die U16 wurde ganz starker Zweiter.