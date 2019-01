Turnier in Lank: Bei den Alten Herren war der TSV klar überlegen

Adler Nierst (schwarz) trat in der Forstenberghalle bei den Alten Herren gegen FC Büderich an. Foto: Anne Orthen (ort)

Bei den Alten Herren spielte im direkten Duell der TSV gegen FCB seine personelle Überlegenheit aus.

Manchmal rummste es auf dem Spielfeld in der Forstenberghalle in Lank-Latum ganz ordentlich. Dann waren beim Altherren-Turnier der 34. Meerbuscher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften mal wieder zwei Männer gesetzteren Alters gegeneinander gelaufen. Absichtliche Fouls blieben aber die ganz große Ausnahme.

So hatten die Teams, die viele Spieler in ihren Reihen hatten, auch konditionelle Vorteile. Denn die Stadtmeisterschaft ist ein Vollgas-Turnier. Durch die hohen Banden am Spielfeldrand gab es so gut wie keine Erholungspausen, der Ball rollte eben nicht ins Aus. Der TSV schickte elf Feldspieler aufs Parkett und war damit dem Ortsrivalen FC Büderich (FCB) quasi doppelt überlegen, denn der FCB konnte auf gerade mal fünf Aktive zurückgreifen. Ganz schön anstrengend, wenn vier Feldspieler dem Ball hinterherjagen müssen.

So kam, was kommen musste. Im direkten Duell TSV gegen FCB spielte der TSV seine personelle Überlegenheit aus. Nach drei Minuten lagen die Blau-Gelben bereits mit 3:0 Toren in Führung. Am Ende hatten die Meerbuscher die Büdericher mit 4:2 bezwungen. „Die ersten drei Minuten waren in Ordnung“, resümierte TSV-Akteur Markus Gorgs. Er wurde auch zum besten Spieler des Altherren-Wettbewerbs gekrönt. Ganz am Ende feierte der TSV Meerbusch auch den Titelgewinn.