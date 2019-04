Kirche im Wandel: Neue Strukturen für katholische Kirche

Weniger Gottesdienstbesucher, weniger Geld, weniger Personal. Langfristig wird es in der Kirchengemeinde Büderich auf den Standort St. Mauritius hinauslaufen. Die Schließung von Heilig Geist ist zurzeit kein Thema.

Neu Gottesdienste ab dem 13. Juli sind samstags um 18 Uhr in St. Mauritius, sonntags um 10 Uhr in Heilig Geist und sonntags um 11.30 Uhr in St. Mauritius. Die Vorabendmesse ist um 18 Uhr in St. Mauritius, die Vorabendmesse in Heilig Geist entfällt.

In diese Überlegungen sind auch die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema „MauritiusGeist im Wandel“ eingeflossen, an der sich 504 Personen beteiligt haben. Dabei kam beispielsweise heraus, dass die Menschen am liebsten sonntagsmorgens in die Kirche gehen, allerdings nicht vor zehn Uhr. „Da hat sich etwas geändert, die Menschen möchten sonntags ausschlafen und gemütlich frühstücken“, sagt der Pfarrer. Samstags gehen die Gläubigen lieber ab 18 statt vor 17 Uhr in die Kirche. Und weiter: Die Wünsche nach klassischen Gottesdiensten und Familienmessen sind in etwa ausgewogen. „Aber insgesamt wünschen die Besucher modernere Gottesdienste“, sagt Pfarrer Berning.

Der Wegfall der Vorabendmesse in Heilig Geist ist daher nur ein Punkt im neu strukturierten Angebot der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist in Büderich, das bereits am Wochenende in den Gottesdiensten verkündet wurde: Die Vorabendmesse in St. Mauritius wird verlegt, und zwar von 17 auf 18 Uhr. Die beiden Sonntagsgottesdienste sind künftig um 11.30 Uhr (statt bislang 11 Uhr) in St. Mauritius und um 10 Uhr (statt 9.30 Uhr) in Heilig Geist. „In beiden Kirchen werden dann im wöchentlichen Wechsel ein klassischer Gottesdienst und ein Familiengottesdienst angeboten“, kündigt der Pfarrer an. „Der Standort Heilig Geist soll durch eine familienfreundlichere Zeit belebt werden.“ Einmal im Monat ist an einem der beiden Standorte ein besonders gestalteter Gottesdienst geplant. Bei den Gottesdiensten an den Werktagen ändert sich nichts. Am Wochenende seien die Reaktionen der Gottesdienstbesucher auf die geplanten Veränderungen „bislang durchweg positiv“ gewesen, erzählt Berning.