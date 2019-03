Politiker enttäuscht: Ostara-Areal: Nicht so schön wie gedacht

Seit anderthalb Jahren sind Häuser und Wohnungen auf dem früheren Firmengelände bewohnt. Jetzt besichtigten die Politiker des Planungsausschusses das Gelände – und waren nicht mit allem einverstanden.

Keine einheitlichen Mülltonnen-Behausungen oder Gartenabgrenzungen, zu viele Autos auf der Straße statt in der Tiefgarage, hässliche Plastikzäune als Sichtschutz, zu kleine Bäume und Büsche, ein Versickerungsgraben, der als Müllhalde genutzt wird – insgesamt alles in vielen Teilen zu lieblos: Das war das Fazit eines Rundgangs des Planungsausschusses über das Ostara-Gelände. Die Politiker hatten sich dort zu einem Ortstermin getroffen.

Kaum ein anderes Wohnbaugelände hat eine solche Geschichte: Die Pläne stammen aus dem Jahr 1998 – und genauso lange diskutieren die Politiker auch schon da­rüber. Als die Deutsche Steinzeug die Produktion von Fliesen beendete, ging das Areal an den niederländischen Projektentwickler Ten Brinke. 103 Häuser und rund 200 Wohnungen wurden auf dem früheren Firmengelände gebaut. Immer wieder gab es Verzögerungen, immer wieder war die Planung Thema in den zuständigen Fachausschüssen, immer wieder äußerten die Politiker ihre Wünsche.

Und hatten eigentlich gedacht, dass die auch umgesetzt werden. Dass das nicht alles so geklappt hat, wurde jetzt vielen offenbar. Beispiel: Bepflanzung. Die Grünen wollten hochstämmige Bäume. Die sind auch eingesetzt worden, haben aber nur 18 Zentimeter Umfang. Dass zu viele Autos vor den Hauseingängen parken, störte vor allem Michael Assenmacher. Aber der Technische Beigeordnete war noch nicht in Meerbusch, als die Pläne entstanden. Er würde die Autos am liebsten unterirdisch sehen. „Die Planung ist 20 Jahre alt, da hat man nicht überall Tiefgaragen geplant“, so Werner Damblon (CDU, Vorsitzender des Planungsausschusses). Als hässlich empfanden viele jetzt beim Ortstermin auch den Zustand der Rigole, dem Versickerungsbecken. Weil es lange nicht mehr geregnet hat, ist der Graben ausgetrocknet – und man sieht, dass er als Müllhalde genutzt wird. „Wer wirft eigentlich seinen Abfall hier über den Zaun?“, fragten sich die Politiker und hoffen, dass bald aufgeräumt wird. Der Graben sei eben anders geplant gewesen.