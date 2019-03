Umweltausschuss: Trotz Satzung: Baumschützer enttäuscht

Jetzt doch: Umweltpolitiker wollten eine Satzung, die Verwaltung nicht. Nun gab es im Fachausschuss eine knappe Mehrheit.

Lothar Keiser von der UWG, die im November den Antrag gestellt hatte, dass die Verwaltung eine Baumschutzsatzung entwickeln sollte, sagte dazu: „Das war längst überfällig. Wir sind umgeben von Kommunen, die eine Baumschutzsatzung haben, lasst auch uns endlich etwas tun.“ Jürgen Peters von den Grünen und Heidemarie Niegeloh (SPD) berichteten von Bürgern, die sich „aktuell haufenweise“ mit Fotos von abgeholzten Bäumen bei den Fraktionen meldeten. Niegeloh: „Ich habe Bäume gesehen, die waren mindestens 100 Jahre alt. Und wenn die krank waren, dann fliege ich demnächst auf einem Besen.“ Peters ergänzte: „Wollen wir, dass unsere Kinder und Enkelkinder uns später vorwerfen, dass wir nichts getan haben?“ Die Empörung bei den Politikern im Ausschuss war groß, weil die Verwaltung auf den Antrag der UWG nun mit einer Beschlussvorlage reagiert hatte, in der sie empfahl, eine Baumschutzsatzung abzulehnen – unter anderem aus Kostengründen. „Dieses Verhalten zeigt, dass die Verwaltung gar keine Baumschutzsatzung will“, vermutete Heidemarie Neigeloh (SPD). Thomas Gabernig (FDP) sagte: „Es geht nicht, dass wir eine Baumschutzsatzung beantragen und die Verwaltung uns so etwas vorlegt.“ Jürgen Peters (Grüne): „So ein Verhalten ist unmöglich. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was wir wollten.“ Dirk Banse (SPD) warnte: „Wir dürfen nicht so belanglos mit der Zukunft kommender Generationen umgehen und alles nur zubetonieren.“