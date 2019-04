Aktion der Evangelischen Kirche Büderich: Abiturientin will dem Frieden nachjagen

Mataré-Schülerin Eda Senyurt hielt die Kanzelrede in der Evangelischen Kirche Büderich.

Schüler gehen auf die Straße und zeigen so – von der Öffentlichkeit stark beachtet – ihr Engagement für eine weltweit nachhaltige Klimapolitik. Es gibt aber auch engagierte Schüler, die vor der eigenen Haustüre beachtliche Beiträge leisten, um die Welt zu verändern und zu verbessern. Eda Senyurt etwa, Schülersprecherin am Mataré-Gymnasium, ist als Bindeglied zwischen Schulleitung und Schülern unter anderem intensiv daran beteiligt, das Projekt „Saubere Schule“ umzusetzen.

Grundsätzlich geht es der 18-jährigen Abiturientin auch um ein friedliches Miteinander, um den Frieden weltweit. „Viele denken, sie können nichts bewegen. Aber ich finde, stark machen lohnt sich“, beschreibt Eda Senyurt ihr Engagement. Ihr Einsatz wird auch von der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich beachtet. Presbyterin Ute Canaris sprach die Schülerin an und so stand Eda Senyurt am Sonntag vor rund 65 Besuchern des Abendgottesdienstes mit der Liturgie von Pfarrer Wilfried Pahlke auf der Kanzel der Christuskirche, um ihre „komplexen Gedanken“ zum Thema Frieden darzulegen. Ihre Rede war Teil einer Gottesdienstreihe, die die Gemeinde ins Leben gerufen hat. In den „Kanzelreden“ sprechen statt eines Pfarrers Laien zur Gemeinde. Thema für 2019 ist die Losung aus Psalm 34 „Suche Frieden und jage ihm nach!“.