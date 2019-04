Frühjahrsempfang der SPD Meerbusch: JuCa-Türen nach SPD-Empfang geschlossen

In den Referaten ging es um Meerbuscher Belange und die EU. Bei Snacks und Getränken wurde auch die Schließung des JuCa diskutiert.

Trotz dieser Gedanken stand die „große“ Politik im Mittelpunkt: Niederdellmann-Siemes führte die Punkte Bildung, Schule, Wohnen und Mobilität an: „In diesen Bereichen kann sich Meerbusch durch aktives Tun und Handeln zum Besseren verändern.“ Auch um das Thema Europa kam niemand herum. Nach Nicole Niederdellmann-Siemes stellte auch die für den Rhein-Kreis Neuss zuständige Europaabgeordnete Petra Kammerevert ihr Referat darauf ab. Sie sprach die schwierige Situation in der EU an, betonte die Bedeutung der 60 Jahre gelebten Demokratie und forderte auf, am 26. Mai zu wählen: „Europa hat sich in Krisenzeiten bewährt. Unser Ziel ist eine weitere Stärkung.“