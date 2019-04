Vor fünf Jahrzehnten Jahren die Praxis eröffnet : Physiotherapeutin seit 50 Jahren

Ihr Arbeitsplatz seit 50 Jahren: Rita Holterbosch in der Physiotherapiepraxis am Hallenbad. Dort wird das Jubiläum am Mittwoch gefeiert. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Rita Holterbosch hat Mittwoch ein ganz besonderes Jubiläum: Seit fünf Jahrzehnten arbeitet sie in ihrer Praxis am Hallenbad in Büderich. Ihre Kinder haben zwar übernommen, sie ist aber immer noch regelmäßig dort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Erinnerungen sind noch präsent, als wäre alles erst gestern passiert: die Ausbildung in Düsseldorf, wie sich das spätere Ehepaar Volker und Rita Holterbosch kennenlernt, die Pacht der Physiotherapiepraxis in Büderich, die Eröffnung mit den Honorationen der Stadt. „Damals hat uns Dr. Franz Schütz den symbolischen Schlüssel überreicht“, erinnert sich Rita Holterbosch, die im vergangenen Dezember 70 Jahre alt geworden ist.

Auf den Tag ist die Eröffnung am Mittwoch, 3. April, 50 Jahre her. Ihr Mann Volker kann dieses Jubiläum nicht mit feiern, er starb vor 15 Jahren. Aber Tochter Katrin und Sohn Christoph und das ganze Team sind dabei, wenn am Jubel-Tag ein paar Sektkorken knallen.

Die Geschwister Katrin Vollmert und Christoph Holterbosch führen die Praxis jetzt. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Das war schon etwas Besonderes im Jahr 1969 für Volker und Rita, zwei junge Physiotherapeuten, die sich selbstständig machten. „Die wollten unbedingt ein Fach-Ehepaar“, lacht die 70-Jährige. „Da haben wir dann eben geheiratet.“ Das Hallenbad in Büderich war kurz zuvor eröffnet worden, die Nähe von Badebetrieb und Physiotherapie hat sich bis heute bewährt. Auch nach Sanierung und Neueröffnung des Meerbads war die Praxis Holterbosch wie gewohnt dabei. Jetzt ist alles sehr schick und modern geworden, mit mehr Platz und moderner Technik: Patienten, die Gerätetraining machen, brauchen nur ihren Chip einzugeben – und schon stellt sich das Gerät auf ihre persönlichen, eingespeicherten Maße ein.

Rita und Volker Holterbosch bei der offiziellen Praxis-Eröffnung vor exakt 50 Jahren. Foto: RP/Repor: Kronemeyer

Apropos Geräte: Zu dem Stichwort fallen Rita Holterbosch viele Veränderungen ein, die sie im Alltag einer Physiotherapie-Praxis erlebt hat. „Immer mehr wollen auch ältere Patienten auf den Geräten trainieren – und das tut ihnen auch sehr gut.“ Wer Osteoporose hat, kann diese Krankheit mit regelmäßigem Krafttraining lindern. Entscheidend sei, dass sich vor allem Ältere bewegen. „Bewegung ist Leben“, nennt sie ihr Credo. „Insgesamt sind die Patienten im Vergleich zu früher wesentlich gesundheitsbewusster geworden“, so die Senior-Chefin.

Gehört zu den Erinnerungsstücken: die Einladungskarte zur Eröffnung der Praxis. Foto: RP/Repro: Kronemeyer