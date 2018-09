Meerbusch: Autos aufgebrochen - Navis und Lenkräder geklaut

Bösinghoven Unbekannte haben am Samstagabend und Sonntagmorgen in Meerbusch-Bösinghoven Autos aufgebrochen und mehrere Navigationssysteme, Lenkräder und Werkzeug geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen.

An der Von-Arenberg-Straße sowie an der Bösinghovener Straße schlugen Unbekannte die Scheiben zweier BMW Limousinen ein. Anschließend bauten die Täter aus beiden Autos die festinstallierten Navigationssysteme aus. An der Straße "Am Hannenhof" gelangten die Diebe auf noch ungeklärte Weise in eine Porsche Geländelimousine, am Heideweg in eine Mercedes Kombilimousine. Ziel der Täter waren in beiden Fällen die Multifunktionslenkräder samt Fahrerairbag, die sie fachgerecht ausbauten. Am Geisweg knackten Unbekannte einen Renault Transporter. Aus dem Fahrzeug ließen die Täter diverses Werkzeug mitgehen.