Ein Kfz war nicht abgeschlossen Unbekannte durchwühlen Autos in Korschenbroich

(NGZ) Am Donnerstag, 28. März, machte sich gegen 0.30 Uhr ein unbekannter Mann an einem auf dem Herzbroicher Weg abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Das teilte die Polizei mit. Videoaufzeichnungen war zu entnehmen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen großen, schlanken Mann mit dunklem Haar handelte. Er war mit einer kurzen Jacke und einer Jogginghose bekleidet. Nach ersten Erkenntnissen wurde der unverschlossene Pkw zwar durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Der Unbekannte flüchtete fußläufig in Richtung Schaffenbergstraße.