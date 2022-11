Am Städtischen Meerbusch-Gymnasium : Robotergreifer und Organe aus Plastik im „Innotruck“

STRÜMP Ein doppelstöckiges Ausstellungsmobil fuhr das Städtische Meerbusch-Gymnasium an. Zu sehen gab es unter anderem einen 3D-Drucker und Plastikorgane, die individuell auf einzelne Patienten zugeschnitten sind.

Wo liegt der Unterschied zwischen einer Erfindung und einer Innovation? Und wie wird aus einer Idee ein erfolgreiches Produkt? Antworten auf diese und andere Fragen gibt der „Innotruck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug machte jetzt auf seiner Deutschlandreise Station am Städtischen Meerbusch-Gymnasium. „Der Vater eines Schülers machte uns auf dieses Angebot aufmerksam und wir haben uns beworben“, erzählt Physiklehrer Marc Michael, der für die Schule das Projekt betreut. Bundesweit steuert das Mobil seit 2017 jährlich rund 75 Standorte an.

Dann dürfen die Schüler selber ran. Bildschirme, Ausstellungsstücke, Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen regen auf 100 Quadratmetern zur Auseinandersetzung an. Anna interessiert sich für das autonome Fahren, will aber auch wissen, wie es mit dem grünen Wasserstoff funktioniert. Nilda und Ida probieren den „Robotergreifer mit Gefühl“ aus, der das Objekt (hier die Faust der Freundin) sanft packt, ohne dass es weh tut. Die Technik basiere auf einem speziellen Biegeeffekt von Fischflossen, erklärt Fischer. Auch der 3D-Drucker hat es in sich. Dieser könne mit mechanischen Metamaterialien Gebilde wie Türklinken ohne Bolzen und Scharniere in einem Stück herstellen. Emma und Antonia werfen einen Blick in den Schaukasten mit medizinischen Exponaten wie Plastikorganen, die individuell auf einzelne Patienten zugeschnitten sind und daher genau passen.