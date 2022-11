Verkehr in Meerbusch : Versetztes Parken soll Fahrtempo drosseln

Verkehr in Meerbusch

Büderich/Osterath Im Klima-, Umwelt- und Bauausschuss haben die Politiker über zwei Bürgeranträge zur Verkehrsberuhigung in Meerbuscher Stadtteilen entschieden.

Die Eigentümerschaft „Neuer Mühlenhof“ an der Kanzlei 1 bis 9 wünschte sich dort eine verkehrsberuhigte Zone, weil dieser Bereich als Zufahrt zu einer Tiefgarageneinfahrt häufig als eine Art Beschleunigungsstreifen genutzt werde. Problematisch sei, dass einige Hauseingänge äußerst schwer einzusehen seien. Eingänge und Fahrbahn gingen nahtlos ineinander über, so dass es kaum Reaktionsmöglichkeiten gebe, einem herannahenden Fahrzeug oder Fahrrad auszuweichen, schilderte die Situation ein Vertreter der Eigentümergemeinschaft in der Ausschusssitzung.