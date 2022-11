Meerbuscher Geschichte : Vor 20 Jahren sorgte diese Brücke für Proteste

Die Flughafenbrücke gibt es seit 20 Jahren. Die Luftaufnahme aus dem Flugzeug zeigt die Querung des Rheins. Foto: RP/Dominik Schneider

Serie Meerbusch Die Flughafenbrücke wurde 2002 in Betrieb genommen. Damals gab es rund 15 Jahre Proteste gegen die Art der Rheinüberquerung. Aktivisten haben Ausgleichmaßnahmen erreicht. Die Natur hat sich mittlerweile regeneriert.

Aktuell nutzen täglich 70.000 Kraftfahrzeuge die auf eine Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde beschränkte Flughafenbrücke. Aber wohl kaum jemand, der heute die nördliche Rheinüberquerung im Pkw oder LKW nutzt – der Radverkehrsanteil beträgt lediglich ein Prozent – denkt an den harten, gut 15 Jahre andauernden Kampf gegen diese Brücke. Dabei war die bedrohte Natur bereits in den 1980/90er Jahren auch in Meerbusch ein wichtiges Thema. Und hier ging es um die „Ilvericher Altrheinschlinge“, einem flächenmäßig mit dem Central Park in New York zu vergleichenden rund 350 Hektar großem Naturschutzgebiet. Der Kampf wurde intensiv geführt. Trotzdem feiert die Brücke in diesem Jahr einen runden Geburtstag.

Sie wurde am 31. Mai 2002 dem Verkehr übergeben und das ist Grund genug, einen Blick zurück auf die vorausgegangenen Ereignisse zu werfen. Oliver Keymis beispielsweise ist Zeitzeuge und ehemaliger A44-Aktivist. Seit 1997 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und ab 2000 als Abgeordneter Kultur- und Medienpolitischer Sprecher, drei Jahre auch als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag NRW hat er in umfangreichen Abhandlungen, unter anderem für die Meerbuscher Geschichtshefte und in einem Vortrag beim Heimatkreis Lank die Geschehnisse festgehalten. Heute fasst er zusammen: „Ursprünglich war eine sechsspurige Fahrbahn auf dem Deich durch die Altrheinschlinge geplant. Das wäre bitter gewesen und hätte vieles kaputt gemacht. Deshalb war der allgemein anhaltende Protest wichtig. Letztendlich hatte er sehr weitreichende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Folge. Heute hat sich die Natur in Teilen regeneriert, die Altrheinschlinge ist immer noch ein herrliches Naturschutzgebiet.“ Aber der Aufwand der Proteste ist nicht vergessen. 1985 wurde in Büderich die „Stop A44 Bürgergemeinschaft Meerbusch“ gegründet. „Ja zu Meerbusch – Nein zur A44“ war die Devise. In kurzer Zeit wurden über 12.000 Unterschriften gesammelt – auf dem Rheindeich und in der Galerie Ilverich, wo auch Joseph Beuys oft zu Gast war. Die Bürgergemeinschaft hatte die von 1989 bis 2003 existierende Rheinauen-Schutzgemeinschaft Meerbusch an ihrer Seite. „Sie wurde scherzhaft von Insidern als ‚legaler Arm‘ der Stop A44 Bürgergemeinschaft bezeichnet“, erinnert sich Oliver Keymis.

info Ausbauproteste kamen aus Meerbusch Die Bundesautobahn 44 ist eine deutsche Autobahn, die von der belgischen Grenze bei Aachen über Krefeld, Düsseldorf, Essen, Dortmund nach Kassel führt. Eine Verlängerung bis an die A4 bei Eisenach befindet sich in Bau.

Auch die Stadt legte ihr Veto ein und Landesverkehrsminister Christoph Zöpel forderte wie alle anderen eine Volluntertunnelung. Dem CSU-Bundesverkehrsminister Werner Dollinger war das 700-Millionen-DM-Projekt zu teuer. 1985 konterte der SPD-Landesverkehrsminister Christoph Zöpel: „Wenn die Autobahn an dieser Stelle zu teuer ist, dann ist sie an dieser Stelle falsch.“ Oliver Keymis erinnert sich: „Sehr viele Meerbuscher – ein bisschen wie das berühmte kleine gallische Dorf von Asterix und Obelix – setzten sich mehr als anderthalb Jahrzehnte gegen den oberirdischen Verlauf der A44 ein. Selbst der Europäische Gerichtshof war im Spiel. Er verurteilte die Bundesrepublik, weil sie mit der verspäteten Einführung der FFH-Richtlinie gegen europäisches Umweltrecht verstoßen hatte. Diese Richtlinien markieren Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die nach EU-Recht geschützt sind – FFH steht für Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. Am 14. September 2001 stellte die Rheinische Post fest: „Bei rechtlich korrektem Vorgehen, hätte die Brücke nicht gebaut werden dürfen.“ Aber das spielte fast keine Rolle mehr, als am 26. Juni 1998 der erste Spatenstich erfolgte. Natürlich wurde in Meerbusch protestiert. Es gab einen stillen „Trauerzug“, der vom Meerbuscher Aktionskünstler Helmut Martin-Myren angeführt wurde.