Glasfaser in Meerbusch : Hauptverteiler für Glasfasernetz in Langst-Kierst

(stz) Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat für den Ausbau des Glasfasernetzes in Ilverich, Langst-Kierst und Nierst zwei Hauptverteiler errichtet: in der Ilvericher Straße in Langst-Kierst und in der Salierstraße, Ecke Merowinger Straße in Nierst. „Wir freuen uns, dass mit dem Glasfaserhauptverteiler nun sichtbar wird, dass der Glasfaserausbau schnell und kontinuierlich vorangeht“, sagt Dennis von Werden, Projektleiter Bau von Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass mit der Ausbauplanung für das Netz begonnen werde. Viele interessierte Bürger waren verunsichert, weil sie lange nichts mehr über den Fortgang des Ausbaus gehört hatten. Beim Verteiler laufen alle Glasfaseranschlüsse aus den Ortsteilen zusammen. Auch vor der Bauphase könnten interessierte Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. Informationen erhalten sie im Servicepoint an der Kaiserswerther Straße 4 in Lank, montags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, telefonisch unter 02861 890600. Auch die Deutsche Telekom baut ihr Glasfasernetz in Meerbusch aus. Derzeit werden Haushalte in Büderich angeschlossen, ab Dezember soll die Bauphase in Osterath starten.