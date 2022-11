Erzieherin Monika Mikulik : Nach 40 Jahren Abschied von den Kindern

Nach 40 Jahren hat Kindergärtnerin Monika Mikulik von der katholischen Kindertagesstätte Marienheim Abschied genommen. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Nach 40 Jahren im Kindergarten Marienheim wurde Monika Mikulik verabschiedet. Auf ihren beglückenden Beruf blickt die Erzieherin voller Freude zurück.

Was für ein emotionaler Abschied. An ihrem letzten Tag im Kindergarten Marienheim wurde Monika Mikulik von ihren Gefühlen überwältigt. „Den ganzen Tag über habe ich immer wieder geheult“, sagt sie. „Meine Kolleginnen haben sich so viele schöne Sachen für mich ausgedacht. Und es sind sehr viele Menschen gekommen, die mir etwas bedeutet haben in meinen 40 Berufsjahren in Büderich.“ In die Überraschungen eingebunden war ihre Tochter Janina, deren Sohn Vincent den Kindergarten besucht. Sorgsam wurde darauf geachtet, dass Monika Mikulik nichts von den Vorbereitungen mitbekam. Als Höhepunkt fuhr um 15 Uhr ein riesiger Traktor vor, um sie nach Hause abzuholen. „Eine Legende verlässt das Gelände“ war darauf zu lesen. „Bei diesen lieben Worten habe ich schon wieder weinen müssen“, sagt sie.

Der Kindergarten sei ihre zweite Heimat gewesen, erzählt die Erzieherin am Tag danach in ihrer Wohnung. Luftballons, Blumensträuße und zahlreiche bunte Zeichnungen erinnern sie daran, dass am 1. November 2022 eine neue Zeit angebrochen ist. Wie war das Aufwachen am Morgen? „Erst fühlte es sich komisch an. Dann freute ich mich über das Frühstück, das mein Mann mir zubereitet hat.“ Inzwischen sind die Mikuliks nach Mallorca abgereist, ganz gemütlich mit dem Auto und der Fähre. „Das hatte ich mir gewünscht, damit ich nicht in ein Loch falle“, erzählt sie. „Wir verbringen mit der ganzen Familie regelmäßig Ferien auf der Insel. Jetzt wollte ich sie einmal außerhalb der Saison erleben.“

info Gute Berufschancen für Erzieher Ausbildung Die Ausbildung zur Erzieherin erfolgt in Nordrhein-Westfalen an einer Fachschule für Sozialwesen im Fachgebiet Sozialpädagogik. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Aktuell gibt es in Meerbusch sehr viele vakante Stellen.

In diesen Wochen ohne Pflichten wird sie bestimmt oft zurückdenken an die vielen Kleinen, die sie über Generationen betreut hat. Und an ihre Anfänge. „Meine Mutter konnte wunderbar mit Kindern umgehen. Wohin sie kam, war sie sofort umringt, ich war manchmal richtig eifersüchtig.“ Etwas davon müsse sie wohl geerbt haben. Als sie sich entschloss, das Gymnasium nach der zehnten Klasse zu verlassen, wusste sie erst nicht so genau, wie es weitergehen sollte, „nur dass ich nicht ins Büro oder auf eine Bank wollte.“ Da war der Tipp mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Neuss Gold wert. Monika Mikulik hatte ihre Berufung gefunden. Gleich ihr Anerkennungsjahr machte sie im Marienheim unter der Trägerschaft der katholischen Kirche. „Damals gab es 75 Mark im Monat, kaum mehr als ein Taschengeld“, berichtet sie. Schnell übernahm die staatlich anerkannte Erzieherin die Aufgaben einer Gruppenleiterin. „Ich war ja blutjung und weiß noch, wie ich vor dem ersten Elternabend innerlich gebebt habe vor Nervosität. Das merkte man mir zum Glück nicht an.“ Später und bis zuletzt war Monika Mikulik stellvertretende Leiterin des Kindergartens und bildete auch Erzieherinnen aus, nur unterbrochen durch die Mutterzeit bei ihren beiden Töchtern. „Meine Familie hat mich immer toll unterstützt“, betont sie. Da war der handwerklich geschickte Mann Uli, der für alles eine Lösung fand. Die kreative Saskia, die den „lebenden Adventskalender“ mit Ideen füllte. Und Lehrerin Janina, die bis heute einmal in der Woche Englischunterricht im Kindergarten gibt.