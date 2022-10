Stadtverwaltung : Andreas Apsel ist neuer Technischer Dezernent

Meerbusch Der 55-Jährige kommt aus Monheim zur Meerbuscher Stadtverwaltung und folgt auf Michael Assenmacher. Aufgrund der Bedeutung seines Zuständigkeitsbereiches soll er auch Erster Beigeordneter und somit stellvertretender Verwaltungschef werden.

(RP) Andreas Apsel wird neuer Technischer Beigeordneter der Stadt Meerbusch und Nachfolger von Michael Assenmacher. Der 55-jährige Bauingenieur aus Langenfeld wurde vom Stadtrat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gewählt. Derzeit leitet er den Bereich Bauwesen in der Verwaltung der Stadt Monheim. Nach seinem Studium arbeitete Apsel acht Jahre in der privaten Wirtschaft, wechselte dann nach einer Zwischenstation in Mönchengladbach zur Stadt Monheim. Als Leiter des Bereichs Bauwesen führt er dort fünf Fachabteilungen mit rund 115 Mitarbeitern. Straßenbauprojekte gehören ebenso zu seinem Verantwortungsbereich wie Kita-, Schul- und Sporthallenneubauten oder die Grünflächenverwaltung. Wegen der Bedeutung des Technischen Dezernates, zu dem in Meerbusch unter anderen die Stadtplanung, Hoch- und Tiefbau, Stadtentwässerung, Grundstücksverwaltung, Bauaufsicht und der Bereich Grünflächen gehören, wird der Technische Beigeordnete künftig auch Erster Beigeordneter und stellvertretender Verwaltungschef sein. Ziel ist es, dass Andreas Apsel möglichst schnell seinen Dienst im Technischen Dezernat an der Wittenberger Straße antritt. Klimaschutzziele und Nachhaltigkeit seien für ihn Grundlagen jeglicher Planung. Die Meerbuscher Politik möchte Apsel „bei ihrer Entscheidungsfindung fachlich begleiten und gut beraten“, erklärte er bei der Verkündung seiner Wahl im Rat. Er setze auf die Philosophie der offenen Türen und sei ein Freund flacher Hierarchien.