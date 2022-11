Gründung in Meerbusch : Start-Up für gesunde Kinderzähne

Meerbusch Der Meerbuscher Dentist Tim Eichhorn und seine Kollegin Kristina Gugg erhalten für ihr Unternehmen Dentogenius Förderung durch den Kreis. Sie wollen dafür sorgen, dass das Zähneputzen für Kinder keine lästige Routine mehr ist.

Mit dem Förderprogramm „accelerate_rkn“ unterstützt der Rhein-Kreis Neuss Gründer bei der Entwicklung ihrer Start-Ups und begleitet sie auf dem Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt und laufenden Unternehmen. Das englische „Accelerator“ heißt auf Deutsch „Gaspedal“ und steht für Beschleunigung. Auch Tim Eichhorn aus Meerbusch und Kristina Gugg haben sich mit ihrer Idee „DentoGenius“ beworben und den Zuschlag erhalten. Fünf Start-Ups unterstützt der Kreis in diesem Jahr wieder mit Kow How und finanziellen Mittel.

„Start-ups sind Innovationstreiber und nehmen bei der Zukunftsgestaltung der Region eine zentrale Rolle ein. Ich freue mich, dass wir auch in der zweiten Förderphase wieder innovative Gründerinnen und Gründer beim Aufbau begleiten können“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Die beiden jungen Mediziner Kristina Gugg und der gebürtige Meerbuscher Tim Eichhorn möchten mit ihrem Start-Up DentoGenius Health Eltern bei der Kinderzahnhygiene unterstützen.

Die Schwierigkeit, Jungen und Mädchen zum Beispiel in der „Trotzphase“ zum Zähneputzen zu motivieren, kennen beide aus der Arbeit in der Praxis. Mit DentoGenius sollen wissenschaftlich validierte Informationen und Herangehensweisen verarbeitet und sowohl Kindern als auch Eltern vermittelt werden. DentoGenius setzt auf eine App, die Spielelemente und zertifizierte Zahnhygieneartikel verbindet.

Der gebürtige Meerbuscher Tim Eichhorn (28) und die aus Österreich stammende Kristina Gugg haben sich während des Studiums kennengelernt und gemeinsam ihre Idee der präventiven Kinderzahnheilkunde entwickelt. „Wir wollen die Mundgesundheit aufrecht erhalten und mit unserer App und den Erlebnisboxen die Zahnhygiene bei Kindern festigen“, beschreibt Krisitn Gugg (27), die gerade ihr praktisches Jahr in einer Klinik in Österreich absolviert. Tim Eichhorn ist in der Heimat als Zahnarzt tätig und nachdem Kristina das Studium beendet hat, wollen sie in Meerbusch gemeinsam DentoGenius forcieren.