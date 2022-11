Meerbusch/Düsseldorf : Vorarbeiten für 2. Bauabschnitt der U81 beginnen

Meerbusch/Düsseldorf Der zweite Bauabschnitt der Stadtbahn U81 führt über Meerbuscher Gebiet. Im September vorigen Jahres wurden Ergebnisse eines Bürgerworkshops vorgestellt. Nun werden zwei Trassenvarianten intensiver untersucht.

Für den zweiten Bauabschnitt zum Ausbau der Stadtbahn U81 kündigt die Stadt Düsseldorf in der Zeit vom 14. bis 18. November Arbeiten zum Aufspüren von Kampfmitteln und Aufschlussbohrungen für den Baugrund an. Der zweite Bauabschnitt wird zwischen den Haltestellen „Merkur Spiel-Arena“/Messe Nord und Handweiser entstehen. Dazu muss entlang beider Trassen im Gebiet Handweiser, Lörick, Rhein und Arena/Messe gebohrt werden. Der zweite Bauabschnitt ermöglicht mit der enthaltenen Rheinquerung eine umsteigefreie Verbindung zwischen dem Flughafen, der Arena und der Messe und dem linksrheinischen Raum – Lörick, Heerdt, Neuss, Meerbusch und Krefeld. Parallel werden jetzt die ersten Erkundungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt vorgenommen. Im Abschluss-Bürgerdialog am 10. September 2021 wurden für den zweiten Bauabschnitt zwei Trassenvarianten bevorzugt, die jetzt im Zuge der Vorplanung vertieft untersucht werden. Die Bohrungen laufen voraussichtlich bis Ende Januar 2023. Besonders spannend sind die Bohrungen im Rheinbett, die bis zum 25. November geplant sind. Erst nachdem die Ergebnisse dieser Erkundungen als Grundlage vorliegen, kann die Vorplanung beider Trassenvarianten aufgenommen werden.