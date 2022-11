Party im Festzelt : Der Karneval erwacht in Nierst

Prinz Daniel Pennart von der Karnevalsgesellschaft Kött on Kleen freut sich auf die Session. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Meerbusch Am Samstag feiert die Karnevalsgesellschaft Kött on Kleen nach der Corona-Pause den närrischen Auftakt der Session. Was geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

„Endlich gibt es wieder eine normale Session“, sagt der Nierster Daniel Pennart erleichtert. Als Prinz der freien Herrlichkeit kann er nun voll durchstarten. Er ist bereits in der zweiten Saison Prinz der Karnevalsgesellschaft Kött on Kleen (übersetzt: Kurz und Klein). Doch im vorigen Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen im Festzelt oder auf der Straße. Lediglich ein Treffen beim Bürgermeister, um einen symbolischen Rathaussturm aufs Video zu bannen, kann er vorweisen. Ein neuer Prinz für 2021/22 sollte dennoch damals gewählt werden. „Eigentlich wollte niemand so recht“, so Pennart. Er habe unter der Voraussetzung zugesagt, dass er dann auch in der Session 2022/23 Prinz sein werde. Damit lag er goldrichtig. Am Samstag startet die KG Kött on Kleen mit dem Karnevalserwachen das närrische Treiben. Unter dem Motto „Sumo, Sushi, Manga – in Neersch tanzt selbst der Panda“ soll ausgelassen gefeiert werden. Ein Kostüm sei nicht vonnöten, aber gute Laune sollte jeder mitbringen, rät Pennart. Als Höhepunkt des Abends soll er als Prinz Daniel I. im Festzelt offiziell proklamiert werden.

Die Stimmung anheizen wird zunächst eine Liveband, die Kölsche Karnevalsklassiker zum Besten geben wird. Auch die Tanzgarden von Kött on Kleen sollen das närrische Publikum in Schwung bringen, ehe mit der Proklamation des Kinderprinzenpaares der erste offizielle Akt erfolgt. „Meine Tochter übt schon fleißig ihre kleine Rede und probiert Frisuren aus“, verrät Pennart. Denn mit Lea I. ist ein weiteres Mitglied der Familie aktiv. Ihr zur Seite steht Prinz Joshua I (Wankum). Auch Prinz Daniel steht nicht allein im Rampenlicht. Er wird von seinen sechs Ministern Günter Pennart (Finanzen), Fabian Pennart (Organisation und Social Media), Dennis Tack (Versorgung), Fabian Vetter (Zeitmanagement und Transport), Cedric Vetter (Fitness) und Michael Domhan (Tanz) unterstützt. Zum Abschluss des offiziellen Programms wird die Hymne von Kött on Kleen „Neeschter Körk“ erklingen. Danach, aber auch zwischendurch wird die kunterbunte Partyband „Farbton“ den Abend musikalisch begleiten. „So ein Fest gibt viel positive Energie“, ist Daniel I. überzeugt. An diesem Abend sollten die Besucher ihre Sorgen zu Hause lassen. „Im Alltag gibt es genug Negatives. Da ist der Karneval ein guter und notwendiger Ausgleich.“

Daniel Pennart ist ein überzeugter Karnevalist. In Nierst vor 34 Jahren geboren ist er quasi in das närrische Treiben hineingewachsen. Seit zehn Jahren ist er im Vorstand der KG Kött on Kleen. Seit fast 20 Jahren beteiligt er sich in der Wagenbaugruppe Heesen am Bau eines kreativen Karnevalswagens für den Rosenmontagszug. Auch sein Vater war schon Prinz der freien Herrlichkeit. Nicht verwunderlich: Auch Ehefrau Andrea ist, gleichfalls in Nierst aufgewachsen, dem närrischen Treiben familiär verbunden. Ihr Vater, also der Schwiegervater des heutigen Prinzen, hat auch schon das Amt des Nierster Prinzen ausgefüllt. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Zumal mit Sohn Luca (sechs Jahre) die nächste Generation in den Startlöchern steht. Jemals aus Nierst wegziehen will Daniel I. nicht. „Drei Jahre in Hamburg waren genug“, sagt er. Zu den großen Events war er aber immer im Dorf, wo er nun seine Kinder aufwachsen sieht.

Die Veranstaltung zum Karnevalserwachen findet im großen beheizten Festzelt An der Alten Schule statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Start um 20.11 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.