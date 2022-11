Meerbusch : Vorfreude auf die Adventsmärkte

Auf der Winterwelt treffen sich gerne viele Meerbuscher auf einen Reibekuchen oder Glühwein, um gemeinsam die Adventszeit zu genießen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meerbusch Nicht nur auf der Büdericher Winterwelt können sich die Meerbusch auf die Adventszeit einstimmen. Auch in den Stadtteilen Strümp, Lank und Osterath laden die Händler zu besonderen Aktionen mit Live-Musik ein.

Von Margit Leuchtenberg

Heute eröffnet die Meerbuscher Winterwelt ihre Pforten. Bis zum 30. Dezember laden 14 Holzbuden, die neuartige Kunststoffeisbahn und die große Enzian- und Almrauschhütte zum winterlichen Besuch ein. Auch in den anderen Stadtteilen organisieren Werbegemeinschaften vorweihnachtliche Märkte: so der Weihnachtsmarkt in Strümp, und die Nikolausmärkte in Lank-Latum und in Osterath.

Unter dem Motto „Wir sind wieder da“ laden die Kleene Strömper (Interessengemeinschaft Strümper Bürger) vom 25. bis 27. November zum Weihnachtsmarkt ein. Mitorganisator Karl-Heinz Rütten freut sich, neben den zahlreichen Ständen auch wieder ein umfangreiches Bühnenprogramm präsentieren zu können. Highlight dürfte hier der Auftritt der Kölner Band Klüngelköpp am Lichterabend am Freitag um 19 Uhr sein. Mit ihrer Unterhaltungsmusik werden sie die Besucher richtig in Schwung bringen. Auch am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geben sich Musik-, Tanz- und Gesangsvereine auf der Bühne die Klinke in die Hand. Für den Sonntag hat auch der Nikolaus seinen Besuch angekündigt und wird die Jüngsten überraschen. Eine große Tombola verspricht wertvolle Preise.

In Osterath wird Holger Tiggelkamp vom Werbe- und Interessenring als Nikolaus wieder Weckmänner an die Kinder verteilen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Am Sonntag, 4. Dezember, verwandelt sich von 12 bis 18 Uhr Lank-Latum in ein Weihnachtsdorf. An mehr als 30 Ständen werden Kulinarisches – Raclette, Glühwein, Reibekuchen und geräucherte Forellen – und Handwerkliches angeboten. „Die Standbetreiber freuen sich, nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder auf dem Nikolausmarkt zu stehen“, sagt Vorstandsmitglied der „Rull“ (Rund um Lank-Latum), Markus Kitz. Auch die Geschäftsleute haben ihre Läden an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr für die Weihnachtseinkäufe geöffnet. Blasorchester und Männergesangsverein werden die Gäste auf das Fest musikalisch einstimmen. Auf die Jungen und Mädchen wartet eine ganz besondere Einladung. Den ganzen Tag über können sie das Kinderkarussell kostenfrei nutzen. Um Bedürftige in der Stadt kümmern sich die Mitglieder der Rebecca-Klausmeier-Stiftung. Mit speziellen Weihnachtstalern können Menschen mit wenig Einkommen an Ständen einkaufen und die Kosten dafür übernimmt die Stiftung.

Ebenfalls am 4. Dezember steht Osterath ganz im Zeichen des Nikolausmarktes. Von 12 bis 19 Uhr sind Gäste vom Werbe- Interessenring „Wir für Osterath“ zu einem adventlichen Markt rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus eingeladen. Sogar der Nikolaus hat seinen Besuch gegen 14.30 Uhr angekündigt und wird Weckmänner auf dem Kirchplatz verteilen. Auf der Bühne gibt es Musik von den Mersey Boys und dem Meerbuscher Chor Stahlstimmen. In Vorbereitung ist außerdem eine Aktion für Kinder. Auch in Osterath haben am Nikolaussonntag Mrs Books, die Meerbuscher Buchhandlung und einige andere Geschäfte von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.