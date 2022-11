Meerbusch : Busse pendeln gratis zum Nikolaus-Sonntag

Meerbusch Die Bürger können am 4. Dezember das Auto stehenlassen und sich von den Bussen zu den Märkten in den verschiedenen Stadtteilen bringen lassen. Teilweise haben auch Geschäfte sonntags geöffnet.

Waffeln, Glühwein, stimmungsvolle Musik, Schlittschuhlaufen und vieles mehr – nach zweijähriger Corona-Zwangspause verbinden sich am Sonntag, 4. Dezember, die drei großen Stadtteile wieder zum traditionellen „Meerbuscher Nikolaus-Sonntag“. Zahlreiche Stände präsentieren sich auf den beliebten Nikolaus-Märkten in Osterath und Lank-Latum sowie auf der „Winterwelt“ in Büderich. In unmittelbarer Nachbarschaft der Märkte haben auch die Geschäfte geöffnet.