Autobahn 1 : Unfall mit zwei Lkw – Autobahn kurzzeitig gesperrt

Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Leverkusen/Burscheid (bu) Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen in Höhe Lambertsmühle ist die Fahrbahn in Richtung Leverkusen am Mittwoch kurzzeitig gesperrt worden.

Inzwischen ist sie aber wieder frei.