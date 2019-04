Landgericht : Übergriffe in Hitdorf: Anklägerin fordert Gefängnis

Leverkusen Geht es nach dem Antrag der Staatsanwältin, dann muss der 25-jährige Leverkusener für zwei Jahre und acht Monate hinter Gittern. Dabei hat die Vertreterin der Anklagebehörde viele Dinge berücksichtigt, die für den Mann sprechen, der im Sommer vergangenen Jahres mindestens drei sexuelle Übergriffe auf Frauen in Hitdorf begangen haben soll.

Während seiner Haft bescheinigten ihm die Betreuer durchweg ein gutes Verhalten. Was dazu führte, dass er vorzeitig entlassen wurde. Er hatte in der Haft eine Ausbildung abgeschlossen und auch eine Arbeit gefunden. Im Gefängnis war er gewissermaßen in einem geschützten Raum, wie der Facharzt für Psychiatrie in seinem Gutachten feststellte. Doch kaum wieder in Freiheit, war die Rückfallgeschwindigkeit sehr groß. Der Angeklagte machte im Verlauf des Prozesses keinerlei Angaben, sondern verfolgte das Geschehen fast durchweg mit versteinertem Gesicht. Lediglich an der Hautfarbe konnte man seine Anspannung erkennen.