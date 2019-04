Vorschlag der CDU : Ampelfräuchen für Wiesdorf?

Wiesdorf Die CDU will das Wiesdorfer Original Paulinchen auf Fußgängerampeln ehren.

(bu) Der Vorsitzende der CDU Wiesdorf/Manfort, Julius Bertram, und das CDU-Ratsmitglied und Bezirksvertreter des Stadtbezirks I, Rüdiger Scholz, schlagen vor, an den Fußgängerampeln in Wiesdorf die bisherigen Ampelmännchen durch Paulinchen als Ampelfrau zu ersetzen und machen dazu einen Gestaltungsvorschlag.

Paulinchen, bürgerlich Pauline Pohnke, sei das bekannteste Wiesdorfer Original, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Sie zog im Jahr 1907 nach Wiesdorf. Die Familie kaufte 1930 ein Haus an der Großen Kirchstraße. Paulinchen brachte jeden Morgen ihre Kühe auf die Weide. Dabei führte sie diese durch die Straßen und war auch sonst überall zu sehen. Häufig wurde sie Zielscheibe von Kinderstreichen. Bis zu ihrem Tode im Alter von 96 Jahren am 15. April 1980 lebte sie in Wiesdorf. 1982 wurde ihr neben der Antonius-Kirche ein Denkmal gesetzt, das der Leverkusener Künstler Kurt Arentz geschaffen hat.