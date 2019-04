In Leichlingen : U16-Faustballer sichern sich die Meisterschaft

In Leichlingen

Die U16 des Leichlinger TV feiert den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2019 in Leichlingen. Foto: Leichlinger TV

Leichlingen Vor heimischem Publikum sicherten sich die Nachwuchsfaustballer des Leichlinger TV die Deutsche Meisterschaft. Im Finale setzte sich das Team von Trainer Andreas Weber klar gegen den MTV Wangersen durch.

Der Höhenflug der Faustballer des Leichlinger TV geht weiter. Nur eine Woche nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft in der U18 feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Weber und Betreuer Lukas Geiger in der U16 nun den Gewinn der deutschen Meisterschaft – und das auch noch in Leichlingen.