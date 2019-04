Abiturienten : Letzte Schultage als „Schlafmütze“

Das Schulende naht: Angehende Abiturienten des Landrat-Lucas-Gymnasiums feiern ihre „Mottowoche“. Am Dienstag gehörten Schlafanzüge zum Dresscode. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Opladen Im Pyjama in die Schule – angehende Abiturienten des Landrat-Lucas-Gymnasiums feiern ihre letzte Schulwoche.

Von Sara Hellmann

Musik dröhnt durch die Türen, vor dem Haupteingang hängt ein Banner an zwei Masten: „Abios Amigos Abi 19“, groß, bunt und nicht zu übersehen. Die Abiturienten des Landrat-Lucas-Gymnasium (LLG) feiern ihre letzte Schulwoche.

Es läuft „Dynamite“ von Taio Cruz, die Schüler singen mit. Die Musik übertönt alles, ein Gespräch ist kaum möglich ohne zu schreien. Auf einer Bühne in der hinteren Ecke des Schulfoyers wird getanzt, in der anderen Ecke reicht eine Sitzgruppe eine Flasche Cola herum. Von der Decke hängen Girlanden in grün und gelb. Zwei Jugendliche in weißen Bademänteln fahren einen Einkaufswagen durch die Menge, in ihm sitzt ein dritter Junge im blauen Schlafanzug und lässt sich schieben. Unter den Schülern heben sich die Abiturienten deutlich hervor, sie sehen aus, als seien sie gerade aus dem Bett gekrochen.

Info Die Mottowoche und der Abistreich Die Mottowoche: die letzte Schulwoche der Abiturienten, jeder Tag hat ein anderes Thema, nach dem sich verkleidet wird. Der Abistreich: der Abschluss der Woche, ein Streich der Abiturienten gegen Lehrer und Schüler

Das gilt auch für Mia Kähler und Annika Schiefers. Sie sind Abiturientinnen am LLG und gehören zum fünfköpfigen Organisationsteam das die Mottowoche, die letzte Schulwoche vor den Osterferien, geplant hat. Wie ihre Mitschüler tragen sie Schlafanzüge, Mia mit blau-weißem Bademantel, Annika in Hellrosa. Zusammen mit Aylin Bulut, Noa Zander und Justin Wuzik haben sie den Ablauf der Mottowoche geplant. „Zum Ende hin war das schon viel Arbeit“, erzählt Mia. „Wir mussten alles was geplant wurde aufschreiben und bei der Schulleitung abgeben.“ Und das war nicht alles. Damit die Abiturienten in den Pausen im Foyer feiern können, werden jeden Morgen große Musikboxen aufgestellt und am Nachmittag wieder abgebaut. Das Orga-Team hat sich dafür die unterschiedlichen Bereiche aufgeteilt, erklärt Annika, zum Beispiel, wer für die Musik zuständig ist und wer aufräumt.