Im Stadtrat : Chef der Feuerwehr erklärt Giftmüll-Einsatz

Feuerwehreinsatz am Sonntag in der Deponie an der A1 nach Geruchsmeldungen. Foto: RP

Leverkusen (bu) Der Feuerwehreinsatz in der Gilfmülldeponie an der Dhünnaue nach einem Geruchsalarm am Sonntagabend war am Montag Thema in der Stadtratssitzung. Die Bürgerliste kritisierte, dass die Feuerwehr die Anwohner nicht gewarnt habe und stand damit allein.

„Der Fall zeigt doch, dass der Notfallplan funktioniert“, sagte Bürgermeister Gerd Wölwer (Grüne). „Ich warne vor Panikmache, Aktionismus hilft nicht.“