23-Jährigem Patienten geht es gut : Trichterbrust am Leverkusener Klinikum erfolgreich operiert

Leverkusen Erstmals ist am Klinikum eine Trichterbrust erfolgreich operiert worden. Es handelt sich um die häufigste Brustwandfehlbildung in Deutschland. Dem 23-jährigen Patienten geht es gut.

Der neue Departmentleiter für Thoraxchirurgie, Haluk Bükesoy, hat zum ersten Mal am Klinikum Leverkusen die sogenannte Trichterbrust eines 23-jährigen Patienten korrigiert. Die Trichterbrust ist die häufigste Brustwandfehlbildung bei Kindern in Deutschland. Die vordere Wand im Brustkorb ist dabei eingesenkt, so dass der Bereich rund um das Brustbein zur Wirbelsäule hin eingezogen wird., heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.