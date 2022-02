Kläranlage im Entsorgungszentrum Bürrig : Leitet Currenta zu große Mengen giftiger Chemikalien in den Rhein?

Leitet Currenta zu große Mengen giftiger Chemikalien in den Rhein?

Die Kläranlage (vorne) in Entsorgungszetrum Bürrig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Über die Kläranlage des Currenta-Entsorgungszentrums in Bürrig sollen zeitweise wesentlich größere Menen giftiger PFAS-Chemikalien in den Rhein geleitet werden, als es ein Orientierungswert vorgibt. Das berichtet der WDR.

In der Gemeinschafts-Kläranlage werden kommunale Abwässer und die aus dem Chempark behandelt. Laut dem Sender liege der vom Landesumweltamt festgelegte Orientierungswert – einen Grenzwert gibt es nicht – bei 35 Gramm, Currenta habe vor Jahren bis zu 35 Kilo PFAS (kurz für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) pro Tag in den Rhein geleitet, mittlerweile seien es bis zu drei Kilo pro Tag. „Die PFAS-Werte im Abwasser der Kläranlage Bürrig überschreiten diese Orientierungswerte regelmäßig sehr deutlich. Das bestätigen auch Berechnungen der Umweltorganisation BUND“, schreibt der WDR. Diese wiederum kritisiere die Bezirksregierung als Aufsichts- und Kontrollbehörde, die keine Konsequenzen ziehe.