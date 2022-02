Am 11./12. März im Erholungshaus : Berliner Varieté macht halt in Leverkusen

Halb Mensch, halb Maschine – manches aus der Kultur der 80er nahm Entwicklungen des 21. Jahrhunderts vorweg. Auch das ein Thema bei „Relax!“, dem Programm, mit dem das Berliner Wintergarten-Varieté nach Leverkusen kommt. Foto: Paul A. Jackson

Leverkusen Der „Wintergarten“ ist zu Gast im Erholungshaus. Am zweiten März-Wochenende holt es mit „Relax!“ die 1980er Jahre zurück. Mit Tanz, Akrobatik und Songs wie „Like a Virgin“ oder „Girls Just Wanna Have Fun“.

Gute Nachricht für alle Freunde des glamourösen Varieté-Theaters: Der „Wintergarten“ aus Berlin kommt im März mit zwei Aufführungen seines aktuellen Programms ins Leverkusener Erholungshaus. „Relax!“ empfiehlt die bunte Show mit Musik, Tanz und Akrobatik nach längerer Zwangspause. Dieses Mal mit unvergesslichen Hits der 1980er Jahre.

„Like a Virgin“ – und mit Sexappeal – tanzt Geraldine mit ihren Neon-Hula-Hoops über die Bühne, und die Girls von Threestyle „just want to have fun“, ganz in Ekstase, mit sagenhaft präziser Hand-auf-Hand-Akrobatik. „What a Feeling“!

Info Vorführungen am 11. und 12. März, jeweils 20 Uhr Was „Relax!“ – Varieté des Berliner Wintergartens Wann Freitag, 11., und Samstag, 12. März, jeweils 20 Uhr Wo Erholungshaus, Nobelstraße 37, Leverkusen Wie Karten zu 47,40 oder 38.60 Euro unter www.koelnticket.de. Es gelten die dann aktuellen Corona-Bedingungen, nachzulesen unter www.kultur.bayer.de.

Süße Erinnerungen kommen und gehen. „Sweet Dreams“ werden sichtbar, ein Sänger wird zum „Slave to the Rhythm“, und scheinbar halbe Menschen bewegen sich zu elektronischen Sounds, während andere zu „In the Air tonight‘“ durch den beleuchteten Bühnenhimmel fliegen.

West-Berlins heißester Rock-Schuppen der 1980er Jahre war das „Quartier Latin“ – der heutige Wintergarten! Dort an der Potsdamer Straße gaben sich Nina Hagen, die Scorpions, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer die Klinke in die Hand, ebenso wie die Puhdys, Karat, Pankow, Silly & Co. Das Haus ist vollgesogen mit der kreativen Energie der populärsten Kunstschaffenden der damaligen Zeit. „Relax!“ atmet diese Energie tief ein, Musiker, Sänger und Artisten setzen sie in eine musik- und bildgewaltige Show um.