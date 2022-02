Für Besucher und Begleitpersonen : Klinikum Solingen stellt Wartecontainer im Eingangsbereich auf

Solingen In den zurückliegenden Wochen ist es nach Angaben des Städtischen Klinikums Solingen in den Räumlichkeiten der Zentralen Notfallambulanz (ZNA) wiederholt ziemlich eng geworden weswegen die Leitung des größten Krankenhauses nun gehandelt hat.

„Wir wollen, dass niemand in der Kälte oder im Regen draußen warten muss“, sagte jetzt Klinikum-Geschäftsführer Dr. Martin Eversmeyer, der sich für die Zukunft das Aufstellen weiterer Container vorstellen kann. So ist perspektivisch nämlich geplant, die Container als erste Kontaktstelle für Patienten und ihrw Begleitpersonen zu nutzen, um beispielsweise den Impfstatus oder andere Formalitäten abzufragen. Anschließend würde in der Eingangshalle dann die gezielte Weiterleitung in die jeweiligen Abteilungen erfolgen, in denen die Untersuchungen oder die Behandlungen durchgeführt werden.