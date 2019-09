Studiobühne im Opladener Künstlerbunker : Mehr high als frei durchs Fenster

Leverkusen Die Studiobühne im Opladener Künstlerbunker hat eine spritzige Komödie herausgebracht.

Richtig gemütlich ist es auf der kleinen Spielfläche der Studiobühne im Opladener Künstlerbunker. Und an der Rückseite ist ein schmuckes altes Fenster eingebaut worden, das den Eindruck erweckt, man schaue in eine ländliche Umgebung und nicht vor eine massive Betonwand. Dieses Fenster spielt eine entscheidende Rolle in der neuen Inszenierung von Simon H. Kappes, der zur Generalprobe schon Gäste in den Zuschauerraum ließ, sich aber in guter alter Theatertradition jegliche Beifallsbekundungen verbat.