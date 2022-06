Fußball, Landesliga : SV Schlebusch beendet die Saison auf dem siebten Platz

Hatte sein letztes Spiel als Interimscoach des SVS: Dirk Dreher. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Fußball-Landesligist von Interimscoach Dirk Dreher verliert zum Abschluss 0:1 in Bad Honnef. Wer die Schlebuscher in der kommenden Saison trainiert, ist nach wie vor offen.

Fußball-Landesliga: FV Bad Honnef – SV Schlebusch 1:0 (0:0). Im letzten Saisonspiel haben die Schlebuscher Fußballer trotz einer ordentlichen Leistung eine knappe Niederlage kassiert. Sie mussten sich beim Vorletzten in Bad Honnef geschlagen geben. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben dieses Mal wirklich alles versucht“, sagte der Interimscoach und Vorsitzende in Personalunion, Dirk Dreher, nach der Partie. „Leider sind wir an unserer katastrophalen Chancenverwertung gescheitert.“

Das Tor des Tages fiel in der 58. Minute, als sich die Gäste im Spielaufbau einen Fehler leisteten. Die Platzherren ließen nicht zwei Mal bitten und verwandelten eiskalt zum 1:0. Bis dahin hatte der SVS bereits einige gute Gelegenheiten. In der ersten Halbzeit vergaben Justin Prensena und Marcel Schulz in aussichtsreichen Positionen. Nachwuchstorhüter David Geschonneck konnte zudem zwei Mal in kritischer Situation für seine Vorderleute klären. Nach rund einer Stunde war aber auch er machtlos. Der eingewechselte Sebastian Bamberg kam in seiner letzten Partie für Schlebusch zu guten Chancen, doch auch ihm fehlte im Abschluss die Genauigkeit.

Bis in die Schlussphase versuchten die Gäste alles, doch auch nach Standardsituationen klärten die Honnefer gekonnt. „Sie haben sich mit aller Macht gegen ein Unentschieden gestemmt und wollten unbedingt den Sieg zum Abschluss haben“, betonte Dreher. Die Schlebuscher schließen die Saison damit auf dem siebten Tabellenrang ab. Am Donnerstag kommt die Mannschaft ein letztes Mal vor der Sommerpause zusammen und verabschiedet sich voneinander. Dann steht ein mittlerer Umbruch im Kader an. „Es wäre natürlich super, wenn wir bis dahin auch schon in der Trainerfindung entscheidend weitergekommen wären. Vielleicht ergibt sich bis dahin ja noch etwas Konkretes“, sagte Dreher.