Hockey : CHTC beendet die Saison mit einem Club-Tag

Krefeld Die erfolgreiche Saison soll zum Abschluss gebührend gefeiert werden. Im Mittelpunkt stehen die Zweitligaspiele der Damen und Herren, die ungeschlagen als Meister in die Hockey-Bundesliga zurückkehren wollen.

Am Wochenende schließen sowohl die Herren als auch die Damen des Crefelder HTC ihre Saison mit einem Heimspiel ab. Auf der Gerd-Wellen-Anlage treten die Damen am Sonntag um 12 Uhr gegen DSD Düsseldorf an, ehe die Herren um 14 Uhr Schwarz-Weiß Köln empfangen. Für die Spieler von Coach Ronan Gormley steht bereits am Tag zuvor das Duell bei Blau-Weiß Köln um 14 Uhr an. Der Heimspiel-Doppelpack ist Teil des Clubtags, bei dem im Rahmen eines Sommerfests auch der Aufstieg gebührend gefeiert sowie neue Spieler vorgestellt und andere verabschiedet werden.