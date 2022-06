Fußball, Kreisliga : Genclerbirligi Opladen bleibt in der Kreisliga A

Die Mannschaft von Genclerbirligi Opladen feiert den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Die Fußballer aus Opladen schlagen Berghausen II mit 6:0 und entkommen damit dem Abstieg. Der SC Leichlingen patzt indes und steigt ebenso wie der SC Hitdorf ab. Der VfL Witzhelden darf noch hoffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Kreisliga A Köln: SC Hitdorf – CfB Ford Niehl 1:4 (0:3). Es hat nicht sollen sein: Die Aufholjagd des SC Hitdorf blieb unbelohnt. Nach der Niederlage am letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Köln-Niehl steht der Abstieg in die Kreisliga B fest. Bereits nach vier Minuten kassierten die Gastgeber das 0:1, nach etwas mehr als einer halben Stunde sorgten die Niehler mit einem Doppelschlag für die frühzeitige Entscheidung. In der 72. Minute baute der Favorit seinen Vorsprung aus, rund 180 Sekunden später gelang Angin Ahmad der Ehrentreffer.

DSK Köln – SV Bergfried Leverkusen 6:5 (4:1). Beim Tabellenneunten in Köln gingen die Bergfried-Fußballer durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer Viertelstunde führten die Gäste durch ein Tor von Moritz Blumenthal, doch bis zur Pause schlugen die Domstädter noch vier Mal zu. Kevin Sivakumar gelang in der 54. Minute der Anschlusstreffer, im direkten Gegenzug stellten die Gastgeber den alten Abstand aber wieder her. Torsten Sperlich (60.), Jan Fromke (71.) und Tobias Zahn (88.) sorgten mit ihren Toren für eine starke Aufholjagd. Das letzte Wort hatte jedoch der DSK, der in der Nachspielzeit zum Sieg traf.

Spvg. Flittard II – SV Schlebusch II 6:1 (3:1). Der Klassenerhalt war der Schlebuscher Reserve bereits in der Vorwoche gelungen, sportlich war die Partie zum Abschluss in Flittard daher ohne große Bedeutung. Qasim Frayje brachte die Mannschaft um Trainer Marco Treubmann nach einer Viertelstunde in Führung, danach spielten aber nur noch Hausherren.

Kreisliga A Solingen Aufstiegsrunde: BV Gräfrath – BV Bergisch Neukirchen 6:4 (2:2). In der letzten Partie der Aufstiegsrunde verlangten die Neukirchener dem künftigen Bezirksligisten alles ab. Am Ende zog die von Michael Czok trainierte Mannschaft jedoch knapp den Kürzeren. Mirco Schröder glich nach zwölf Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, Daniel Mücke (25./83.) und Stefan Broich (90.) erzielten die weiteren Treffer für die Gäste.

SSV Lützenkirchen – Dersimspor Solingen 10:2 (2:1). Der SSV hat die Saison mit einem Ausrufezeichen beendet und dem Tabellennachbarn aus Solingen zehn Tore eingeschenkt. Francesco Benincasa überragte mit fünf Treffern (6./50./52./58./88.). Lorenz Röhler (16.), Marcel Maier (55./62.), Enrico Albanese (80.) und Tolga Dündar (84.) erzielten die weiteren Tore.

Abstiegsrunde: SC Leichlingen – TG Burg 0:0. Bis in die Schlussphase versuchten die Leichlinger gegen den Tabellenzweiten aus Solingen-Burg alles, das erlösende Tor wollte aber nicht fallen. Auch eine rund 20-minütige Überzahl nach einer Roten Karte gegen einen TGB-Spieler half nicht. Für die Blütenstädter geht es daher kommende Saison in der Kreisliga B weiter – Genclerbirligi Opladen und der VfL Witzhelden zogen in letzter Sekunde vorbei und sicherten sich den Klassenerhalt.

Genclerbirligi Opladen – SSV Berghausen II 6:0 (4:0). In einem begeisternden letzten Heimspiel feierten die Opladener einen ebenso grandiosen wie überraschenden Sieg gegen das stärkste Team der Abstiegsrunde aus Langenfeld-Berghausen. Die von Spielertrainer Mehmet Sezer angeführte Mannschaft sicherte sich mit dem klaren Erfolg den Verbleib in der Liga. Elfat Sinani eröffnete nach sieben Minuten den Torreigen, Sefa Ocakli (13./35./53.) sowie Sezer (45.) und Faruk Uzun (86.) zeichneten für die weiteren Treffer verantwortlich.