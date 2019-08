Vor dem Start : Der SV Bergfried hat sich im Sommer neu erfunden

Leverkusen Der Fußball-Kreisligist hat nach der enttäuschenden vergangenen Saison auf allen Ebenen einen Umbruch vollzogen. Neuer Trainer ist Michael Opitz.

Ralf Künzel hat in den vergangenen Jahren beim Fußball-Kreisligisten SV Bergfried Leverkusen viel erlebt. Vor knapp 15 Monaten schrammte Bergfried nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga vorbei, in der Endabrechnung fehlte nur ein Punkt. Entsprechend war die Mannschaft um den neuen Trainer Lukas Beruda mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet, doch nichts lief wie geplant. Beruda wurde bereits nach wenigen Spieltagen entlassen, auch die Interimslösung mit dem erfahrenen André Fanroth scheiterte.