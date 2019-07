Personalplanung abgeschlossen : Fankhauser komplettiert den Kader der Giants

Leverkusen Der 17-jährige Thomas Fankhauser kommt von den RheinStars Köln in die Nachbarstadt. Dzemal Selimovic verlängert zudem seinen Vertrag bei den Basketballern.

Fankhauser kommt von den RheinStars Köln und hat trotz seines jungen Alters von erst 17 Jahren bereits viel Erfahrung. Der 2,01 Meter große Flügelspieler kam für die Domstädter in insgesamt 21 ProB-Partien zum Einsatz (durchschnittlich 10:03 Minuten Spielzeit) und erzielte 2,2 Punkte pro Begegnung. Zwar konnte er den Abstieg der RheinStars in die 1.Regionalliga West nicht verhindern, doch in der ProB wusste der gebürtige Kölner zu überzeugen. Auch in der Nachwuchs-Basketball Bundesliga (NBBL) etablierte sich Fankhauser schnell und gehörte mit durchschnittlich 13,5 Punkten und 6,0 Rebounds pro Spiel zu den Leistungsträgern der Kölner U19.