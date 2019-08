Duelle mit Topteams : Faustballerinnen vor zwei Turnieren

Leverkusen Das Team des TSV Bayer reist am kommenden Wochenende in die Schweiz.

Für zwei international besetzte Faustball-Turniere reisen die Frauen des TSV Bayer in die Schweiz. Zunächst steht das Obersee Masters in Jona an, bei dem die Leverkusenerinnen in der Gruppenphase auf den NLV Stuttgart-Vaihingen (Schwabenliga), den ASKÖ Seekirchen (1. Liga Österreich) und den Gastgeber TSV Jona (1. Liga Schweiz) treffen.