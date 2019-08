Deutsche Leichtathletik Meisterschaften : Ein Dutzend Medaillen sind das Ziel des TSV Bayer in Berlin

Konstanze Klosterhalfen ist eine der größten Medaillenhoffnungen des TSV Bayer in Berlin. Foto: dpa/Graham Glendinning

Leverkusen Bei den Deutschen Meisterschaften in der Hauptstadt gehen unter anderem Konstanze Klosterhalfen, Jennifer Montag und Bo Kanda Lita Baehre an den Start.

Von Dorian Audersch

Deutschlands Hauptstadt Berlin verwandelt sich am Wochenende in eine Sportmetropole: In zehn Disziplinen werden die neuen Deutschen Meister gesucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Leichtathleten am Samstag und Sonntag. Die Sportler des TSV Bayer möchten rund zwölfmal Edelmetall mit auf die Heimreise nehmen.

Eines der Leverkusener Zugpferde ist Konstanze Klosterhalfen über 5.000 Meter. Zwar liegt sie in der Meldeliste auf Rang zwei, doch sie ist diese Strecke bislang in diesem Jahr erst einmal gelaufen. Seither überbietet sie eine Saisonbestleistung nach der anderen. Ihre letzter Coup: 3.000 Meter in 8:20,07 Minuten. Damit verbesserte sie ihren eigenen deutschen Rekord um knapp zehn Sekunden. Am Samstagabend um 18.20 Uhr steht die 22-Jährige im Berliner Olympiastadion am Start.

Ein weiterer Höhepunkt aus TSV-Sicht dürfte der Stabhochsprung der Männer werden. Hier wird der Universiaden-Silbermedaillengewinner Torben Blech als derzeit Führender der deutschen Bestenliste Gold ins Visier nehmen. Konkurrenz bekommt er mit dem amtierenden U23-Europameister Bo Kanda Lita Baehre aus seiner eigenen Trainingsgruppe. Karsten Dilla, mehrfacher Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften, könnte den Dreifach-Triumph perfekt machen.

Mit dem Ziel, Gold zu gewinnen, reist Hochspringer Mateusz Przybylko an die Wirkungsstätte, an der er mit seinem EM-Titel im vergangenen Jahr seinen bisher größten Erfolg feierte. Die Saisonbestleistung des 27-Jährigen liegt bei 2,30 Metern. Am Sonntag um 16.37 Uhr ist er am Start. Dass auch Viertelmeiler Tobias Lange in absoluter Topform ist, beweist nicht nur seine Leistungskurve, die steil nach oben zeigt, sondern auch ein Blick auf die Meldeliste. Mit 46,31 Sekunden führt der 25-Jährige diese an und möchte seine Position als derzeit schnellster Deutscher ungern abgeben.

2017 konnte Kugelstoßer Jan Josef Jeuschede als DM-Zweiter bereits das Gefühl auf dem Podest genießen. Die Chancen auf eine Wiederholung stehen gut. Der Schützling von Coach Helge Zöllkau reist an Position drei der Meldeliste an. Einen Quantensprung machte Diskuswerferin Marike Steinacker. Die Norm (61,20 Meter) für die Weltmeisterschaften in Doha (Katar) hat die 27-Jährige bereits in der Tasche. Jetzt geht es darum, sich in der deutschen Konkurrenz zu behaupten. Spannend dürften auch die 100 Meter der Frauen werden. Bei den Bayer Classics verbesserte Yasmin Kwadwo ihre Bestzeit auf 11,25 Sekunden und zählt zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Jennifer Montag, U23-Europameisterin mit der 4x100-Meter-Staffel, nimmt ebenfalls eine vordere Platzierung in Angriff.