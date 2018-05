Lokalsport: Giants verpflichten Flügelspieler Blass aus Rhöndorf

Leverkusen In Marvin Heckel, Donovon Jack und Bruce Beckford haben die Bayer Giants Leverkusen bereits drei Abgänge zu verzeichnen. Nun haben die Zweitliga-Basketballer (ProB) ihren ersten Zugang vorgestellt: Valentin Blass wechselt von den Dragons Rhöndorf in die Farbenstadt und wird die Mannschaft als Flügelspieler verstärken. Der 22-Jährige verfügt bereits über Bundesliga-Erfahrung.

"Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie Valentin Blass von unserem Projekt zu überzeugen", sagt Giants-Trainer Hansi Gnad. "Er ist ein junger, dynamischer Spieler, der uns auf beiden Seiten des Parketts eine Menge Energie geben wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Valentin uns helfen und in Leverkusen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird." Seine gesamte Jugend durchlief Blass beim Rhöndorfer TV. Er spielte in den Nachwuchs-Bundesligen für die Spielgemeinschaft Bonn/Rhöndorf und erzielte in seiner letzten U 19-Saison (2014) 16,5 Punkte pro Spiel bei 9,6 Rebounds. Gleichzeitig kam Blass zu ersten Erfahrungen im Seniorenbereich - ebenfalls auf Bundesliga-Niveau. 15 Mal wurde er von den Telekom Baskets Bonn als Ergänzungsspieler eingesetzt. Seitdem steht der Basketballer beim Bonner Kooperationspartner Dragons Rhöndorf in der ProB auf dem Parkett. In der gerade beendeten Saison markierte er im Schnitt 5,7 Zähler und 3,2 Rebounds für den Leverkusener Ligakonkurrenten.