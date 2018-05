Lokalsport: Pfingsten im Zeichen des Jugendfußballs

Leverkusen Der TuS Quettingen richtet zum 22. Mal ein Fest für kleine Kicker aus, bei dem das Thema Integration im Vordergrund steht. Insgesamt nehmen knapp 30 Mannschaften an dem Turnier teil.

Ab heute verwandelt sich der Sportplatz Am Weidenbusch in eine große Bühne für kleine Fußballer: Der TuS Quettingen organisiert zum 22. Mal sein traditionelles Pfingstturnier für Kinder und Jugendliche der G- bis A-Junioren. Die Gastgeber sind insgesamt mit elf Mannschaften am Start, hinzu kommt der Nachwuchs unter anderem aus den Vereinen 1. FC Monheim, VfB Solingen, ESV Opladen, TuRU Düsseldorf, TSV Ronsdorf, TuS Stammheim, Sportfreunde Baumberg, SV Schlebusch, FC Pesch und Deutz 05. Ebenfalls spielt ein Team aus jungen Flüchtlingen mit.