Lokalsport: Junge Kicker machen auf dem Ascheplatz eine gute Figur

Quettingen Beim Pfingstturnier des TuS Quettingen stand der Fußballnachwuchs im Fokus. Der Verein kämpft weiter für einen Kunstrasenplatz.

Maya (7) gönnte sich in ihrem verstaubten Trikot des SV Schlebusch erstmal ein Eis in der Mittagspause. Sie war bei den Bambinis das einzige Mädchen in ihrem Team, hatte aber dennoch viel Spaß beim 22. Fußball-Pfingstturnier des TuS 05 Quettingen. "Hier ist so viel los und auch in den Spielpausen kann man einiges machen. Das gefällt mir", sagte die Nachwuchsspielerin, ehe sie wenige Minuten später zu den Klängen der Champions-League-Hymne wieder auf den Platz lief - schließlich ging es gegen den Nachbarn Roland Bürrig.