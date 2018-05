Lokalsport: Reiter ermitteln Kreismeister in der Balker Aue

Leverkusen Mehr als 400 Reiter werden zum Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins erwartet. Zehn Titel sind zu vergeben.

Doch Oliver Kuntze ist nicht nur ein Freund des Pferdesports, er ist auch Chef des Leichlinger Reit- und Fahrvereins, der über Pfingsten sein Sommerturnier ausrichtet. Zudem werden in diesem Jahr im Rahmen der Großveranstaltung in der Balker Aue die Kreismeister Bergisch-Land/Leverkusen ermittelt. Zehn Titel werden vergeben, in Dressur und Springen sind es jeweils vier, aufgeteilt in vier Leistungsklassen. Zudem gibt es in jeder Disziplin noch einen Mannschaftswettbewerb. Erwartet werden an den drei Turniertagen, die heute beginnen, mehr als 400 Reiterinnen und Reiter, die sich für die rund 900 Startplätze in den 32 Prüfungen angemeldet haben.