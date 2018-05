Lokalsport: Heiligenhaus bietet ein tolles Pfingstturnier

Schulmäßig: Jugendleiterin Ute Rauxloh staunte, als A-Junioren-Trainer Fabio Falco am Rande des Turnier in Heiligenhaus seine Kopfball-Qualitäten demonstrierte. Foto: Achim Blazy

Heiligenhaus Starke A-Junioren aus der englischen Partnerstadt Basildon gewannen bei den A-Junioren.

Bernd Rotthoff ist ein richtig kerniger Typ. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, ist 56 Jahre alt, Informatiker und beruflich in Bochum tätig. Rotthoff stammt von der ESG 99 Essen - wo auch Oliver Bierhoff herkommt. Und seit mittlerweile zwei Jahren ist Rotthoff Sportlicher Leiter der SSVg. Heiligenhaus. Überall, wo er auftaucht, strahlt er Freude aus. Obwohl Potthoff jetzt als Turnierleiter viel um die Ohren hatte beim 51. Fußball-Pfingstturnier in Heiligenhaus, sprudelte immer eine fast grenzenlose Begeisterung für den Fußball aus ihm heraus.

Und war das zweitägige Traditionsturnier wie das perfekte Pfingstwetter - einfach gut in allen Bereichen, nicht zu überbieten. Rotthoff: "Dieses Turnier, wo alles besten gelungen ist, hat uns einen Riesenspaß gemacht. Wir haben hier tolle Jugendspiele gesehen. Wir durften erleben, wie Kinder in allen Jugendklassen ihr Herz für den Fußball zeigten."

Fabio Falco, einer der wichtigsten Männer der SSVg, Mitglied im Hauptvorstand und Trainer der A-Jugend, hatte an den beiden Tagen Schwerstarbeit zu leisten. Ein Beispiel: Am Grill war er der uneingeschränke Chef. Zunächst musste er zusätzlich mit seinen A-Junioren zusätzlich das Turnier bestreiten. Da gab es große sportliche Probleme auf, denn zahlreiche Spieler seiner Mannschaft beteiligen sich am Ramadan. "Da kann man ihnen nicht zumuten, Fußball zu spielen", meint Falco, "also ging es mit nur elf Spielern ins Turnier." Da war sein geschwächtes Team dann chancenlos und kam über den sechsten Platz nicht hinau (Letzter).