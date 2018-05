Lokalsport: Zwölf Athleten des TSV Bayer starten in Rehlingen

Leverkusen Ein Dutzend Athleten des TSV Bayer wurde zum Internationalen Pfingstsportfest in Rehlingen eingeladen, das am Sonntag (20. Mai) seine 54. Auflage erlebt. Das SR-Fernsehen überträgt ab 16.15 Uhr live aus dem Bungertstadion.

Stabhochsprung-Rekordlerin Silke Spiegelburg fiebert in Rehlingen ihrem ersten Wettkampfergebnis der jungen Saison entgegen. Mit im Wettbewerb sind zudem Ria Möllers und Regine Kramer. Bei den Männern nehmen Tobias Scherbarth, Bo Kanda Lita Baehre, Karsten Dilla und Robin Piper Anlauf. Offen ist der Start von Hochspringer Mateusz Przybylko. Er wurde für nächsten Woche Freitag (25. Mai) zum Diamond League-Meeting in Eugene (USA) eingeladen und soll laut Trainer Hans-Jörg Thomaskamp mit den Kräften haushalten. Definitiv dabei ist indes sein Trainingspartner Douwe Amels (Niederlande).

Marike Steinacker, Ronja Sowalder, Mona Khulusi und Benedikt Stienen schleudern zudem am Pfingstsonntag bei der Werfergala in Frankenberg/Eder den Diskus. Jan Josef Jeuschede möchte mit der Kugel so nah wie möglich an die 20-Meter-Marke kommen.